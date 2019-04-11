Появились новые подробности имитации секса с участием Кокорина

Официант из «Кофемании» Ринат Токтаров, которого пригласили в зал суда в качестве свидетеля по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал подробности о том, как в день нападения на федерального чиновника Дениса Пака неизвестная девушка в компании футболистов имитировала секс с Кокориным.

Токтаров рассказал в суде, что в день инцидента работал официантом «Кофемании», его смена началась в 8.00, тогда же ему передали стол, за которым сидели и общались «Александр Кокорин и девушки», сообщает сайт sports.ru.

«Рядом с Александром Кокориным сидела девушка, они тоже общались», – сказал свидетель.

Далее, по его словам, «зал заполнялся». Через некоторое время «пришел господин Пак».

В это время компания Кокорина несколько раз заказывала алкогольные напитки «с просьбой повторить».

«Они находились в состоянии алкогольного опьянения, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе», – рассказал официант из «Кофемании».

Токтаров подтвердил, что девушка в компании Кокорина демонстрировала «непристойное поведение».

«Часто Мамаев говорил ей: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина, не нужно приставать». Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху», – рассказал свидетель.

«Это было так: она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха. Далее подсудимые обсуждали матч. Суть была в том, что я часто принимал заказ так: одни придут, закажут, потом придут другие. Поэтому я отходил, слышал отрывками какую-то речь, но полностью не помню», – уточнил официант из «Кофемании».

Он выразил мнение, что компания нарушала порядок. «Посетители были не очень довольны. Выражалось это взглядами, подальше пересаживались», – отметил Токтаров.

Ранее свидетель рассказал об имитации секса с участием Кокорина в день нападения на Пака. Адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал газете ВЗГЛЯД сообщения о том, что перед нападением на федерального чиновника Дениса Пака Кокорин имитировал близость с неизвестной девушкой.

Напомним, арест Кокорину и Мамаеву продлили до 25 сентября. Оба футболиста частично признали свою вину.

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