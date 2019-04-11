Путин поручил сохранить действующие тарифы на вывоз мусора

Президент России Владимир Путин поручил правительству России не допустить роста тарифов на вывоз мусора для россиян, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, который мы достигли, должен остаться. Нагрузки сильной на регионального оператора делать нельзя, мы это прекрасно понимаем. [Потому что] все, что мы будем вменять региональному оператору в обязанность, может лечь в тариф для людей», – заявил президент, передает ТАСС.

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявлял, что действующая система тарифов на вывоз мусора недостаточно справделива.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре в обязательном порядке рассматривать все обращения граждан о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их последующей переработкой.

В начале марта ОНФ представил доклад, в котором были названы 20 подозрительных региональных операторов по обращению с отходами.