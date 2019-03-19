Путин дал поручение Генпрокуратуре касательно проблем с вывозом мусора

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре в обязательном порядке рассматривать все обращения граждан о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их последующей переработкой.

Путин, выступая на расширенном заседании Генеральной прокуратуры, заявил, что Россия переходит на новые стандарты в сфере вывоза и переработки мусора, и «нужно внимательно за этим смотреть», передает ТАСС.

Он пояснил, что «речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки». Такие обращения российский лидер призвал обязательно рассматривать «самым тщательным образом, вести к принятию конкретных мер».

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка поручил подчиненным разобраться с незаконным завышением тарифов на вывоз мусора, «жестко реагировать» на подобные инциденты.

«И это касается не только сборов за вывоз твердых бытовых отходов», – добавил он.

По словам генпрокурора, «несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период», ряд регионов так и не смог полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами.

В их числе Архангельская, Курская, Омская, Рязанская, Тверская области. В результате в городах образовались горы невывезенного мусора, а стоимость его утилизации для населения росла.

«В ближайшее время мы отдельно обсудим эту тему на оперативных совещаниях с участием руководителей заинтересованных ведомств, глав субъектов, общественных организаций», – отметил Чайка.

Ранее сообщалось, что доля перерабатываемого в Якутии мусора увеличится в 10 раз к 2024 году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как выбрасывать мусор с выгодой для страны.