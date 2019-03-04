ОНФ назвал 20 «мутных» мусорных регоператоров

Общероссийский народный фронт представил общественный доклад по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы», в котором назвал 20 «мутных» мусорных региональных операторов; губернаторов призвали внимательно оценить их способность справиться с задачами реформы.

По итогам проведенного экспертами ОНФ анализа торгов выяснилось, что у ряда региональных операторов по обращению с отходами ноль сотрудников в штате, а уставной капитал составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, у компаний отсутствует прибыль за 2017 год (официальные данные за 2017 год, с которыми компании участвовали в конкурсных процедурах), сообщается на сайте ОНФ.

По результатам анализа данных о среднесписочной численности работников 142 операторов выявлено, что в штате пяти (4%) региональных операторов отсутствуют работники, у 15 (11%) региональных операторов (15 зон в обслуживании) есть только один работник. Учитывая эту информацию, ОНФ призвал губернаторов внимательно оценить способность таких компаний справится с взятыми обязательствами и, возможно, принять решение о проведении новых конкурсов.

«Мы выбрали 20 операторов, у которых, например, минимальный уставной капитал – 10 тыс. рублей, ноль или один человек в штате, а также отсутствует прибыль за предыдущий период. Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения», – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Он отметил, что в случае наступления банкротства эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам.

«В большинстве регионов определены регоператоры конечно разного масштаба, но способные осуществлять работу, это ответственная позиция. Однако из-за этих, как сказал президент, «мутных» компаний, вся реформа может быть дискредитирована. Рассчитываем, что губернаторы обратят пристальное внимание на таких регоператоров. Мы будем контролировать их работу в ходе рейдов», – добавил он.

Также Народный фронт обратится в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с двойными платежами в 36 городах страны. Эксперты ОНФ проанализировали реальные платежки из 76 регионов и выявили, что в 36 городах, несмотря на требование законодательства, плата за вывоз ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг. Стоимость жилищных услуг в январе 2019 года по сравнению с 2018 годом осталась без изменений либо выросла. Это говорит о том, что люди за вывоз мусора платят дважды.

«Тариф вырос, но в 36 городах мы обнаружили в платежках, что жилищная услуга, в которую раньше была включена плата за мусор, не уменьшилась, при этом новый коммунальный тариф за вывоз мусора появился. Выходит, что люди возможно платят дважды за одну услугу. Эти документы, платежки мы сегодня направим в Генеральную прокуратуру для того, чтобы в этих регионах прошли проверки. Нужно понять, приняты ли там решения людьми сохранить эти деньги в жилищной услуге и направить их на какие-то другие нужды. Если нет, то тогда это двойная оплата, что недопустимо», – заявил Развожаев.

По итогам доклада ОНФ также отправил в правительство ряд предложений. В частности, общественники настаивают на внесении изменений в Федеральный закон №89-ФЗ, закрепив обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок за региональными операторами. Таким образом, решится проблема с «витриной» «мусорной реформы», за работу с мусором с первой до последней мили будет отвечать региональный оператор. Кроме этого, общественники просят правительство подготовить и провести в сельской местности переход на тариф за обращение с ТКО, исходящий из фактического объема потребления услуги.