Медведев счел недостаточно справедливой систему тарифов на вывоз мусора

Действующая система тарифов на вывоз мусора не до конца справедлива, требуется донастройка, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте» заявил, что необходимо «переходить к системе контроля за мусором, которая основана на реальном производстве», передает ТАСС.

«Иными словами: кто производит больше мусора, тот больше и платит. Тогда платеж станет абсолютно справедливым применительно к конкретному дому и семье», – пояснил премьер.

По его мнению, введение такой системы займет несколько лет.

Ранее было объявлено о планах по ускорению проверки схем обращения с мусором в регионах.

Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре касательно проблем с вывозом мусора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что обществу придется одолеть «мусорные завалы».