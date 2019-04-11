Сбежавших на Украину российских полицейских заподозрили в избиении задержанного

Сотрудники МВД России, сбежавшие на территорию Украины, подозреваются в избиении задержанного, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Телесные повреждения задержанному были нанесены двумя сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в Ростове-на-Дону в 2018 году, передает ТАСС.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Об инциденте сообщил руководитель Общероссийского антинаркотического движения «Антидилер» Дмитрий Носов. Он также рассказал о покровительстве сотрудников наркоконтроля сети ростовских аптек, незаконно торгующих наркосодержащими препаратами.

В марте в Башкирии был уволен сотрудник МВД, избивший 23-летнюю подчиненную.

В конце прошлого года сообщалось о сотрудниках столичного ОВД «Замоскворечье», которые якобы унизили 13-летнюю девочку с признаками изнасилования.