Избивший подчиненную сотрудник МВД Башкирии уволен

«В МВД республики принято решение об увольнении сотрудника отдела МВД по Белорецкому району», – сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ведомства.

«В результате служебной проверки по сообщению сотрудницы следственного отдела ОМВД по Белорецкому району о причинении ей телесных повреждений начальником следственного подразделения было принято решение о его увольнении за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – сообщили в пресс-службе.

«Материалы по данному факту переданы в региональное подразделение Следственного комитета», – добавили в ведомстве.

Ранее ситуацию с избиением сотрудницы МВД пообещал взять под личный контроль председатель общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена.

Также ситуацию прокомментировал журналист Владимир Соловьев.

Напомним, ранее следственные органы Башкирии начали проверку по сообщению об избиении 23-летней следовательницы высокопоставленным сотрудником полиции.

В конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии – Уфе – 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие.