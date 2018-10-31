Кучерена пообещал лично выяснить причины произвола в МВД Башкирии

«Я взял эту ситуацию на контроль», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении башкирского полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством.

«Понятно, что когда в одном регионе происходит череда определенных событий, появляются вопросы. Что происходит в руководстве? Почему есть такие факты и почему они участились? Со стороны общественного совета при МВД я взял эту ситуацию на контроль, после разбирательства мы дадим определенные рекомендации, будут сделаны выводы министра внутренних дел – невзирая на должности и звания», – заявил Кучерена.

Если вина сотрудника будет доказана, то ответственность последует жесткая и строгая, заверил адвокат.

«Никаких поблажек потому, что он сотрудник правоохранительных органов, не будет. Если сотрудник МВД или госслужащий совершает преступление, то правоприменительная практика исходит из того, что он как раз хорошо знал законы, и этот факт будет учитываться при избрании меры наказания», – рассказал собеседник.

Кучерена подчеркнул, что ответственность за действия подчиненного, безусловно, понесет и его руководитель.

Накануне высказывались предположения о том, что сотрудник через нанесение телесных повреждений принуждал подчиненную к действиям сексуального характера.

«Если мы говорим о попытке изнасилования, то, согласно действующему законодательству, ответственность последует достаточно серьезная – данное преступление наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет. Если речь пойдет о нанесении телесных повреждений, то наказание будет зависеть от их тяжести, если он в этот момент находился при исполнении служебных обязанностей, это будет отягчающим обстоятельством», – заметил Кучерена.

Ранее ситуацию прокомментировал журналист Владимир Соловьев.

Напомним, следственные органы Башкирии начали проверку по сообщению об избиении 23-летней следовательницы высокопоставленным сотрудником полиции.

А в конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии – Уфе – 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие.