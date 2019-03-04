СК проверит заявление сотрудницы полиции о служебном насилии в Башкирии

Следственные органы Башкирии начали проверку по сообщению об избиении следовательницы сотрудником полиции, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

«Следственные органы по поступившим из полиции материалам проводят доследственную проверку», – сообщил РИА «Новости» представитель башкирского CR.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал, что в Белорецком районе Башкирии сотрудница следственного отдела районного отдела МВД написала в полицию заявление о том, что ее вышестоящий коллега нанес ей травмы. МВД начало служебную проверку.

Перед этим интернет-ресурс PruUfu.ru предположил, что травмы, полученные следовательницей, больше характерны для насильственных действий сексуального характера. Утверждалось также, что якобы 23-летняя девушка попала в районную больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота.

Напомним, в конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии – Уфе – 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие.