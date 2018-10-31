Соловьев прокомментировал избиение девушки-следователя в Башкирии

«Сотрудники полиции берутся не с Марса или Венеры, а являются частью нашего общества», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при МВД, журналист Владимир Соловьев, комментируя сообщения об избиении девушки-дознавателя вышестоящим коллегой в МВД Башкирии.

С сотрудниками МВД происходит то же самое, что и со всей страной: сказываются последствия алкоголизации и психической неуравновешенности, заметил Соловьев.

«Когда такие вещи происходят, не надо искать им оправдания, надо жесточайшим образом карать тех, кто в этом виноват. Не только преступника, но и его непосредственного руководителя», – заявил телеведущий.

Соловьев указал на необходимость проводить постоянные чистки рядов и заниматься повышением квалификации тех, кто поступает на службу в МВД, поскольку данный случай – не единичный.

«Не случайно Владимир Владимирович Путин на коллегии МВД говорил, что есть не только права, но есть и обязанности, и если тебя страна наделяет правами, то и спрос с тебя совсем другой. Он говорил это в контексте возбуждения уголовных дел против предпринимателей, но это распространяется на все», – заметил собеседник.

«К большому сожалению, многие сотрудники до сих не поняли, что их задача – не получить оружие и крутить им, как хочешь, а родине служить, хотя подавляющее большинство это осознают. Но люди делают выводы зачастую, не по подавляющему большинству, а по таким крайне негативным проявлениям», – подчеркнул журналист.

Также собеседник призвал обращать пристальное внимание на тех, кто идет в высшую школу милиции, а также в профильные вузы и начинать отсев уже там.

Член общественного совета МВД, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко также считает, что проблема заключается не в сотрудниках МВД, она кроется в том, что происходит с людьми в целом.

«Крайне неприятно, что люди позволяют себе такое поведение. Такие вещи происходят в любых сферах, но когда они происходят в МВД, то, конечно, привлекают к себе особое внимание», – признал эксперт.

«Если есть основания для уголовного преследования, то хотелось бы надеяться, что тот факт, что он сотрудник МВД, не будет смягчающим обстоятельством», – заметил Пилипенко.

Также адвокат подчеркнул, что поскольку статья УК «Побои» декриминализована, и за деяния обвиняемый может понести исключительно административное наказание. В случае же, если обвиняемому будут предъявлены обвинения в попытке изнасилования, то дело также, возможно, закончится примирением сторон.

«Очень большое количество дел с попыткой изнасилования заканчиваются тем, что люди находят между собой общий язык и пострадавшая приносит заявление о том, что претензий она не имеет. Секундная реакция может быть не вполне адекватной всей совокупности обстоятельств, которая станет очевидной по прошествии некоторого времени», – сказал Пилипенко.

Связи данного инцидента с недавним изнасилованием дознавателя в Уфе оба эксперта не увидели, равно как и не усмотрели некой специфики именно башкирского МВД.

Напомним, следственные органы Башкирии начали проверку по сообщению об избиении 23-летней следовательницы высокопоставленным сотрудником полиции.

В конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии – Уфе – 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие.