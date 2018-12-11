МВД проверит якобы унизивших изнасилованную девочку полицейских

Полиция начала внутреннюю проверку после сведений об оскорбительном поведении, которое якобы допустили сотрудники столичного ОВД «Замоскворечье» в отношении 13-летней девочки с признаками изнасилования, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

«9 декабря в полицию из медучреждения поступило сообщение о том, что к ним обратилась девочка 2005 года рождения, которая пояснила, что ее избил неизвестный и попытался изнасиловать», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к прокурору Москвы Владимиру Чурикову с просьбой проверить информацию о том, что сотрудники ОВД позволяли себе грубое обращение с ребенком и словесно унижали ее.

«По факту обращения к уполномоченному по правам ребенка о якобы грубом обращении с несовершеннолетней назначена служебная проверка», – сказали в пресс-службе омбудсмена.

В пресс-службе столичной полиции добавили, что подозреваемый в изнасиловании задержан.

«Материалы о происшествии были переданы в органы Следственного комитета для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», – отметили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах отметил, что потерпевшая состоит учете в психоневрологическом диспансере и приехала в Москву из Чебоксар после ссоры с матерью.

«В Москве на нее напал гражданин Турции, который проживает в столице вместе с сожительницей», – рассказал собеседник.

В октябре сообщалось, что в московском метро неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка.