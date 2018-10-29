В московском метро надругались над девочкой

В Москве на станции метро «Калужская» неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка; правоохранительные органы ищут подозреваемого.

Инцидент произошел 27 октября около 16.00, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, неизвестный совершил «иные действия сексуального характера» в отношении девочки.

На данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Летом 2017 года полицейские арестовали подозреваемого в изнасиловании гражданина Таджикистана. Преступление было совершено возле станции московского метро.