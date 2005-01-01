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            Российский уголь начал вывозиться через Финляндию

               11 апреля 2019, 10:53
            Фото: Артем Геодакян/ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год; такой же объем вскоре будет способен обслужить Калининград, а уголь в Турцию железнодорожники предлагают отправлять через Грузию.

            Заместитель гендиректора ОАО РЖД – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексей Шило сообщил, что российский уголь начал активно экспортироваться через порты Финляндии, передает «Коммерсант».

            Если ранее, в 2017 году, туда было перевезено всего 200 тыс. тонн угля, то в 2018 году уже около 700 тыс. тонн, «а на 2019 год потребность составляет 2,5 млн тонн».

            Отмечается, что финское направление пробуют многие российские грузоотправители, а портовая инфраструктура страны готовится к тому, чтобы «осуществлять высокоэкологичную перевалку этих грузов».

            Шило добавил, что железные дороги двух стран активно взаимодействуют и уже в 2019 году планируется запустить систему, когда через электронную торговую площадку (ЭТП ГП) ОАО РЖД можно будет загружать российские вагоны в Финляндии, чтобы они не возвращались порожняком.

            Финляндия – это одно из не слишком популярных направлений, на которые ОАО РЖД пытается переключить экспортные грузопотоки с перегруженных путей к экспортным портам Дальнего Востока, Юга и Северо-Запада.

            В конце 2018 года грузоотправителям было объявлено, что пропускная способность инфраструктуры в 2019 году позволит обеспечить рост погрузки угля по данным направлениям только на 1,2%, 1,5% и 1,9% соответственно, потому участникам рынка нужно искать другие маршруты экспорта.

            Это – кроме Финляндии – Калининград и порты Грузии. Так, на Калининград, по словам Шило, в 2018 году поставили 500 тыс. тонн угля, а в 2020 году на терминалах ОАО РЖД можно будет переваливать уже 2,5 млн тонн.

            Также развивается экспорт через сухопутные погранпереходы в Турцию; там уже идут небольшие поставки (15 тыс. тонн в месяц) в адрес грузинских портов, чему «способствуют тарифные условия, которые предоставили азербайджанские и грузинские железные дороги».

            В Грузинских железных дорогах сообщили, что уголь в направлении грузинских портов транзитно перевозится с осени 2018 года, а источник, близкий к компании, уточнил, что речь идет об угле «Сибантрацита» Дмитрия Босова.

            В «Сибантраците» не стали давать комментарии, а в «Мечеле» сообщили, что через Финляндию уголь не поставляют.

            При этом экспорт через страну с 2019 года подтвердили в Evraz: «Это перспективно для диверсификации направлений поставок».

            В то же время в Кузбасской топливной компании считают поставки в финском направлении «нецелесообразными» с учетом низкой маржинальности угля марки Д и расходов по доставке.

            Алексей Шило сообщил также, что для разгрузки классических экспортных направлений ОАО РЖД переориентирует с них уголь сопредельных государств. Монополия предоставила скидку в 50% грузоотправителям Казахстана при поставке угля в Прибалтику, чтобы на российские порты шел уголь российских грузоотправителей.

            С сентября 2018 года до конца этого в прибалтийском направлении уйдет 600–700 тыс. тонн казахстанского угля. Для российских грузоотправителей скидка не была бы привлекательна, так как транзитные ставки значительно выше.

            Эксперты полагают, что ОАО РЖД опоздало с диверсификацией экспорта. Максим Худалов из АКРА считает, что открытие финского направления было бы актуально год назад, а в данный момент уголь на европейском направлении «значительно просел» из-за снижения цен на газ, и дальнейшая рентабельность этих поставок зависит от цены в контрактах.

            Так, если речь идет о FOB Ньюкасл, то сегодня это 82–86 долларов за тонну, в то время как как цена Роттердама, даже CIF, не превышает лишь 55 долларов.

            Однако есть надежда, что цены на уголь в Европе вернутся к росту вслед за нефтью и с некоторым лагом за газом.

            Но, подчеркивает Худалов, может произойти и обратное, особенно с учетом предположений, что американцы массово возвращаются на европейский угольный рынок. Потому если ОАО РЖД не будут давать серьезных преференций на новых направлениях, финский маршрут может утратить привлекательность.

            Ранее стало известно, что Белоруссия начала продавать российский уголь на Украине.


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