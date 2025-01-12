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SpaceX перенесла испытательный запуск челнока Starship
SpaceX отложила седьмой запуск Starship до 15 января для более сложных испытаний
Запуск прототипа космического корабля Starship, ранее запланированный на понедельник, перенесен на среду, 15 января, с целью проведения более сложных испытаний и доставки на орбиту десяти спутников Starlink.
Компания SpaceX объявила о переносе седьмого испытательного запуска ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship на 15 января, передает РИА «Новости». Изначально запуск планировался на понедельник, но компания решила перенести его из-за дополнительных задач, которые включены в программу полета.
На официальной странице SpaceX в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) уточнили, что 15 января компания намерена отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа корабля, которое включает в себя значительные улучшения конструкции. В ходе полета также будет протестирована доставка десяти спутников системы связи Starlink.
Кроме того, SpaceX планирует в рамках этого испытания снять часть теплоизоляционных панелей корабля для проверки уязвимых мест в конструкции Starship. Эти задачи должны помочь улучшить надежность и функциональность будущих версий космического корабля, говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре прошлого года SpaceX успешно провела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, целью которого стал возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и проведение экспериментов с теплозащитой.