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    Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    18 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    10 комментариев
    12 января 2025, 10:36 • Новости дня

    Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР

    В ДТП с автобусом в ДНР погибли три человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    На трассе Донецк – Харцызск – Амвросиевка в районе Иловайска в Донецкой народной республики произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли три человека и 27 получили травмы, среди пострадавших четверо несовершеннолетних, сообщает министерство внутренних дел республики.

    Ведомство отметило, что ДТП произошло утром 12 января в районе Иловайска на трассе Донецк – Харцызск – Амвросиевка. Автобус следовал по маршруту Краснодар-Донецк. В результате аварии три пассажира погибли и 27 получили травмы, включая четырех несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

    По данным МВД, авария предварительно произошла из-за того, что 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия. Он не выбрал безопасную скорость движения, что привело к потере контроля над управлением. Автобус выехал на полосу встречного движения и опрокинулся за пределами проезжей части.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По информации МЧС России, в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 специалистов и три единицы техники.

    Ранее сообщалось, что в Карелии туристический автобус перевернулся, шесть человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых переломы и травмы грудной клетки.

    11 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

    При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

    Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    11 января 2025, 18:50 • Новости дня
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии

    Азербайджан заявил о невозможности поставок газа в Сербию

    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербия не сможет получать 1,7 млн кубометров газа в сутки от Азербайджана из-за технических проблем на месторождении Шах Дениз, что вынуждает страну использовать собственные газовые резервы.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз, передает РИА «Новости». Вучич отметил, что страна с субботы не может рассчитывать на ежедневные поставки в объеме 1,7 млн кубометров газа. Президент подчеркнул, что период восстановления поставок остается неизвестным.

    Во время совместной конференции после встречи с американскими представителями Вучич заявил: «Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на газовые поставки». Президент уверен, что резервы газа, которые Сербия накапливала последние два года, позволят избежать дефицита.

    Заместитель госсекретаря США Ричард Верма, посетивший Белград, обсудил с Вучичем санкции США против сербской нефтяной индустрии. На встрече также присутствовали координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен и посол США Кристофер Хилл.

    Ранее Вучич подчеркивал значимость сотрудничества с Азербайджаном по строительству газоэлектростанции.

    Сербия рассчитывает на скорейшее восстановление поставок, чтобы избежать расходования всех своих резервов на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

    Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 16:26 • Новости дня
    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект

    В Улан-Баторе более 1 тыс протестующих заблокировали проспект Мира

    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Улан-Баторе активисты обвинили правительство в неспособности решить проблемы смога и безработицы, они перекрыли проспект Мира

    В столице Монголии участники акции протеста перекрыли центральный проспект, передает ТАСС.

    Протесты начались с небольшого пикета на главной площади Улан-Батора, который к вечеру привлек более 1 тыс. человек. Демонстранты обвиняют правительство в неспособности справиться с проблемами смога и безработицы.

    Из-за блокировки проспекта Мира отменены 15 автобусных маршрутов, что вызвало недовольство других горожан. В социальных сетях звучит критика действий протестующих и призывы к мирному проведению акции. Среди участников протестов были замечены молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, что добавляет напряженности.

    Инициатором демонстрации стала партия «Альянс свободы», которая отказалась от диалога с правительством. Представители заявили о необходимости отставки правительства из-за неспособности решать проблемы, включая смог, дорожные заторы, бедность, коррупцию и безработицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подобных акциях в Тбилиси протестующие стали публично мочиться, в Израиле митингующие перекрывали дороги и жгли костры, а во Франции фермеры заблокировали трассу под Парижем на границе с Испанией.

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    11 января 2025, 17:57 • Новости дня
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России

    Штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на присвоение звания Героя России

    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    @ правительство РС(Я)

    Tекст: Ольга Иванова

    Якутский штурмовик Андрей Григорьев поделился своими эмоциями после присвоения ему звания Героя России, отметив, что новость стала для него неожиданной и он в шоке от такого быстрого решения.

    Якутский штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на новость о присвоении ему звания Героя России, сообщает RT. Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения: «Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения».

    По его словам, он узнал об этом после звонка брата, который посоветовал ему включить телевизор и посмотреть новости. Григорьев подчеркнул, что вся его семья очень рада этой новости и гордится его достижением.

    В субботу стало известно, что президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.

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    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    11 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР

    Эксперт Леонков: Освобождение Шевченко стало результатом новой тактики российских войск

    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР стало результатом новой тактики российских войск, это позволит начать охват города Красноармейск с юга, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Ленков. В субботу об освобождении поселка Шевченко, над которым был поднят российский флаг, сообщило Минобороны РФ.

    «Благодаря освобождению населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) формируется охват Красноармейска с юга, происходит перерезание коммуникаций и каналов снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ). Новая тактика наших войск заключается в том, что мы не штурмуем города в лоб, а обрываем коммуникации и продвигаемся вперед в тех местах, где противник организовал слабую оборону», – отметил военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    Освобождение Шевченко открывает дорогу не только на Красноармейск (украинское название после 2016 года – Покровск), но и Дзержинск (украинское название после 2016 года – Торецк).

    «О Дзержинске мы услышим в самое ближайшее время, противника уже выкидывают из города, идут тяжелые бои. Противник понимает, что, выйдя из Дзержинска, он будет как на ладони, поэтому сопротивляется как может и пытается ночью покидать город, но ВСУ не всегда это удается», – добавил эксперт.

    С освобождением Шевченко под контроль России переходит крупнейшее месторождением лития, спрос на который растет из-за его использования в производстве аккумуляторов. Месторождение было открыто в 1982 году. В нем залегает более 13 млн тонн литиевых руд. «Понятно, что для США и западных союзников Украины это месторождение потеряно, мы его не отдадим. Литий используется в производстве различных высокотехнологичных продуктов, в том числе в аккумуляторных батареях», – пояснил Леонков.

    Эксперт пояснил, что новая тактика российских военных помогает им освобождать населенные пункты, несмотря на то,  что страны НАТО помогают Украине разведданными. Чтобы быть невидимой для спутников, российская армия ведет боевые действия небольшими группами при поддержке беспилотников с воздуха.

    «Зачастую штурмовка идет без применения тяжелой техники, и эта тактика оправдалась. Штурмовка происходит непрерывно, противник просто устает отбиваться, – пояснил собеседник. – То есть мы подрезаем, освобождаем, а потом в освобожденном населенном пункте происходит накопление сил для следующих операций».

    Кроме того, освобождение Шевченко обезопасит город Курахово, «потому что противнику стало тяжелее вести обстрелы». «Сейчас активно работают наши станции контрбатарейной борьбы. Зачастую если мы засекаем огневые позиции противника, то дроны-камикадзе уничтожают их. Поэтому последние обстрелы ВСУ производят с помощью ракетных установок HIMARS, которые могут наносить удары за 80 километров от цели. Но мы находим и уничтожаем эти установки. Это рутинная и тяжелая работа, но по-другому никак», – добавил спикер.

    Об освобождении поселка Шевченко в Донецкой народной республике подразделениями группировки «Центр» говорится в субботней сводке Минобороны. Этот поселок, зачистка которого началась в самом начале года, расположен в семи километрах к югу от Красноармейска.

    Из обнародованных Минобороны кадров следует, что российские военные установили над Шевченко триколор. На видео также запечатлены покинутые ВСУ позиции в населенном пункте.

    Как отмечал ранее в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Шевченко «имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор».

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    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

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    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    11 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Молодые киевляне отказались каяться за российскую музыку

    Tекст: Евгения Караваева

    Молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер.

    Задержанные в Киеве молодые люди, которых обвинили в прослушивании российской музыки на улице, не признают себя виновными, передает ТАСС.

    После того, как их отпустили из полиции, вместо «покаяния» начали распространять сообщения в интернете. Они заявляют, что против них ведется заказная кампания, в которой участвуют сотрудники силовых структур, и пообещали раскрыть имена заказчиков.

    По информации украинского издания «Страна», среди фигурантов скандала оказались сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где обсуждается их поведение на дороге и прослушивание российской музыки.

    Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что молодые люди, проезжая мимо мемориала погибшим военным, включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Это вызвало недовольство в обществе.

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    11 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области.

    Украинский военный 1989 года рождения был среди тех, кто разграбил супермаркет сети «Пятерочка» в Судже, передает «Царьград».

    Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    После захвата Суджи украинскими боевиками они начали распродавать товары из местных супермаркетов на украинских интернет-площадках.

    Несмотря на свои действия, Матвиенко предпочел сохранить жизнь, сдавшись в плен, вместо того чтобы продолжать боевые действия и рисковать быть оставленным на поле боя своими «побратимами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие начали заниматься бесчинствами в захваченных населенных пунктах, а судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.


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    11 января 2025, 19:22 • Новости дня
    Ирландский журналист поразился украшением метро в Москве

    Ирландский журналист восхитился новогодними украшениями станции метро в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на празднично украшенную станцию «Семеновская» в Москве, опубликовав фотографию в соцсети и вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

    Западный журналист из Ирландии Чей Боуз привлек внимание общественности своим постом в соцсети X, пишет РИА «Новости». Он опубликовал фотографию станции московского метро «Семеновская», которая была празднично украшена к Новому году. В подписи к фото он кратко отметил: «Станция московского метро».

    Публикация вызвала живое обсуждение среди пользователей соцсети. Множество комментариев отмечало красоту новогодних украшений. Один из пользователей поделился впечатлением: «Какая прелесть. Похоже на коробку шоколадных конфет!». Другие комментаторы с иронией подчеркивали, что санкции, введенные против России, видимо, «действительно работают».

    На прошлой неделе Чей Боуз уже делился своими впечатлениями от поездки в Москву в других публикациях, где старался развеять мифы о проблемах в России, демонстрируя фотографиями обыденную жизнь столицы.

    Коментарии (7)
    11 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО рассматривает возможность размещения до нескольких сотен тысяч военных на Украине для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения, заявил немецкому изданию Focus эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг.

    По его словам, НАТО планирует отправить на Украину до нескольких сотен тысяч солдат, если будет заключено перемирие, передает РИА «Новости».

    Меллинг подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе потребуется значительное «шестизначное» число военных.

    В статье отмечается, что в данный момент открыто обсуждать отправку войск никто не спешит, так как в Германии продолжается предвыборная кампания.

    Несмотря на это, в министерствах обороны стран НАТО изучаются различные сценарии, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если будет принято решение о размещении военных на Украине.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Также сообщилось, что настрой западных стран остается негативным из-за сложной ситуации для Украины на линии фронта, где уже длительное время продолжаются боевые действия.

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    11 января 2025, 13:33 • Новости дня
    Asia Times: Заморозка российских активов ударила по США

    Asia Times: Заморозка российских активов на Западе подорвала доверие к доллару

    Asia Times: Заморозка российских активов ударила по США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    США столкнулись с негативными последствиями заморозки российских активов, что привело к снижению доверия к доллару и переориентации центральных банков на золото, пишет Asia Times.

    США серьезно пострадали от заморозки российских активов на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью аналитика Дэвида Голдмана в Asia Times. По его словам, санкции против российской торговли и заморозка резервного фонда привели к обратным последствиям.

    «Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату», – подчеркнул Голдман.

    Он отметил, что этот шаг подорвал доверие к основному активу долларовой резервной системы – долгу казначейства США. После заморозки иностранные центральные банки, включая банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции, начали переводить свои валютные резервы в золото вместо казначейских облигаций. Данное решение было принято после того, как США и их союзники заморозили российские валютные резервы.

    После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили порядка 300 млрд евро российских валютных резервов. Более 200 млрд из них находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.

    В Москве неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на эту конфискацию, так как у нее есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «Сибур» выиграла суд в Высшем земельном суде Вены, добившись разморозки активов своего европейского подразделения.

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    11 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

    Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель призвала возобновить поставки по «Северному потоку»

    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала к возобновлению поставок российского газа через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», сообщает ТАСС. Это заявление она сделала на федеральном съезде партии в городе Риза, который транслировался телеканалом Welt.

    Вайдель, утвержденная делегатами съезда в качестве кандидата на досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля, подчеркнула необходимость запуска газопровода.

    Дополнительную напряженность в вопросах поставок газа создает полный отказ Украины от продления соглашения о транзите российского газа через ее территорию, что произошло 1 января. «Газпром» сообщил, что это решение украинской стороны делает невозможным продолжение подачи газа по этому маршруту как с технической, так и с юридической точки зрения. В условиях сокращения источников поставок газа в Европу, предложение Вайдель может получить дополнительную поддержку.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что взрывы на газопроводах были произведены при поддержке США. В связи с этим Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело, квалифицировав его как акт международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе начали обсуждать восстановление транзита газа по «Северному потоку».

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Между тем президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

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    11 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России»
    Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России»
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу пообещала с помощью Запада «вырвать Грузию из когтей России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Зугдиди во время встречи со сторонниками оппозиции она сообщила, что направляется в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, куда ранее ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон.

    «Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», – сказала Зурабишвили.

    «От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце, - сказала экс-президент. – Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России)».

    При этом она призвала продолжить уличные протесты в стране, чтобы это видели за ее пределами.

    «Взаимосвязана помощь извне с внутренним протестом», – сказала Зурабишвили.

    Ранее правящая «Грузинская мечта» обвинила конгрессмена Уилсона во вражеском отношении к Грузии.

    На этой неделе Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси. Она даже изготовила дубликат президентского штандарта.

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