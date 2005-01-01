Юнкер объяснил, почему Британии придется провести выборы в ЕП

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объяснил, почему Великобритания должна будет провести выборы в Европарламент 23-26 мая.

По словам главы Еврокомиссии, Великобритания в мае должна будет провести выборы в Европарламент из-за переноса Brexit на 31 октября, передает ТАСС.

«В случае отсрочки до 31 октября Великобритании придется провести выборы в Европарламент в мае, что будет любопытно», – заявил Юнкер, добавив, что «закон есть закон».

«Выход Великобритании без соглашения будет катастрофой. Поэтому у нас будет Brexit c соглашением, хотя мы бы предпочли соглашение без Brexit», – сделал оптимистичный прогноз Юнкер.

«Поскольку я должен закончить свой мандат [председателя Еврокомиссии] к 1 ноября, то я очень надеюсь, что 31 октября мы не будем сидеть до утра, иначе мне придется покинуть встречу ровно в полночь», – заявил председатель Еврокомиссии.

Ранее лидеры входящих в Евросоюз стран договорились перенести выход Британии из состава ЕС на 31 октября. Они также подчеркнули, что Великобритания будет обязана покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от участия в выборах в Европейский парламент и не ратифицирует соглашение о выходе из состава сообщества до 22 мая.

Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время, если Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая.