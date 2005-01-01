Юнкер объяснил, почему Британии придется провести выборы в ЕП

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 05:54  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму

Владычество «незалежной» Украины оставило крымчанам повсеместную разрухуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Мы еще не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной Крыму. По моей оценке, это больше 1 трлн рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Он возглавил рабочую группу, которая и должна определить сумму претензий к Киеву за развал и разорение, царившие на полуострове все 23 года украинского руководства. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
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Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – Sagittarius A*. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Юнкер объяснил, почему Британии придется провести выборы в ЕП

               11 апреля 2019, 04:55
            Фото: Zucchi-Enzo/Xinhua/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объяснил, почему Великобритания должна будет провести выборы в Европарламент 23-26 мая.

            По словам главы Еврокомиссии, Великобритания в мае должна будет провести выборы в Европарламент из-за переноса Brexit на 31 октября, передает ТАСС.

            «В случае отсрочки до 31 октября Великобритании придется провести выборы в Европарламент в мае, что будет любопытно», – заявил Юнкер, добавив, что «закон есть закон».

            «Выход Великобритании без соглашения будет катастрофой. Поэтому у нас будет Brexit c соглашением, хотя мы бы предпочли соглашение без Brexit», – сделал оптимистичный прогноз Юнкер.

            «Поскольку я должен закончить свой мандат [председателя Еврокомиссии] к 1 ноября, то я очень надеюсь, что 31 октября мы не будем сидеть до утра, иначе мне придется покинуть встречу ровно в полночь», – заявил председатель Еврокомиссии.

            Ранее лидеры входящих в Евросоюз стран договорились перенести выход Британии из состава ЕС на 31 октября. Они также подчеркнули, что Великобритания будет обязана покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от участия в выборах в Европейский парламент и не ратифицирует соглашение о выходе из состава сообщества до 22 мая.

            Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время, если Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая.


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