Опубликован чек компании Кокорина и Мамаева из «Кофемании»

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева озвучила суммы счетов, которые были потрачены компанией спортсменов в день драк с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

Как передает «Спорт-Экспресс», ночью 8 октября футболисты отдыхали в стриптиз-клубе «Эгоист», где им принесли два счета на 123 тыс. 456 рублей и 8 тыс. 750 рублей.

После потасовки с Соловчуком компания отправилась в кафе «Кофемания», в котором потратила 264 тыс. 790 рублей. Прокурор отметила, что в этом счете присутствуют алкогольные напитки. Там же у спортсменов возник конфликт с Паком.

Фото чека распространяется в социальных сетях.

Сообщается, что следующее судебное заседание по делу футболистов состоится 11 апреля в 12.00 мск.

Во вторник Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами. Ранее Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Сами футболисты признали свою вину частично.