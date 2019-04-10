Эксперт: Крупные корпорации переезжают в Петербург благодаря личным усилиям Беглова

«Качество, уровень и масштаб принимаемых решений, связанных с приходом Беглова в северную столицу, поражают. Растет финансирование благоустройства города со стороны федерального центра», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя итоги встречи президента России и главы Петербурга.

Как отмечает политолог Виктор Потуремский, в Петербург в ближайшее время будут направлены «колоссальные трансферты», также туда будет перебираться из Москвы крупный бизнес. Речь идет о переезде в Санкт-Петербург таких компаний-флагманов, как Сургутнефтегаз, Объединенная судостроительная корпорация и другие корпорации. Этот переезд стал возможен во многом благодаря личным усилиям Беглова и его тесному сотрудничеству с федеральным центром.

«Переход в город штаб-квартир крупнейших отечественных предприятий значительно увеличит городской бюджет», – заметил Потуремский.

«Это означает, что стратегические цели, о которых Беглов заявил на старте своей работы в городе, начинают переходить в план реальных решений. Причем, меняется все не только качественно, но и в поразительно короткие сроки», – подчеркнул эксперт.

Об этом, в частности, свидетельствуют изменения в транспортной инфраструктуре. Это запланировано купить новые трамвайные вагоны на сумму два млрд рублей. Разрабатывает свой проект и «РДЖ», – согласно ему должно начаться строительство железнодорожного кольца вокруг города, отметил политолог.

«Инфраструктура города выходит на совершенно другой уровень. Ведь Петербург – это город безусловно претендующий на столичность не только в силу своей истории, но и в силу своей геополитики, промышленного, социального, культурного значения», – сказал Потуремский.

Появление Беглова в северной столице эксперт образно называет «встречей двух векторов», после которой «город получает теперь соответствующие его уровню и значению решения врио губернатора».

Эксперт отметил, что особое внимание врио губернатора уделяет архитектурному облику столицы. «На реставрацию объектов культурного наследия планируется выделить 17 млрд рублей. Такого не было никогда!» – подчеркнул Потуремский.

По его мнению, Беглов также грамотно строит свою политику по развитию туристической отрасли. «Повысить уровень качества и сделать это самостоятельным важным направлением, в том числе источником наполнения бюджета, – это реальная задача, которую ставит руководитель», – отметил эксперт.

Тенденцию возвращения в собственность города утраченных ранее социальных объектов Потуремский расценивает как «совершенно рациональный прагматический подход» со стороны Беглова. «Торжествует здравый смысл! – заявил эксперт. – Петербург известен на весь мир как город с большой историей и с большой культурой. Потерять все это было бы преступным. И добавил, что это нужно, в том числе и для наращивания туристического потенциала города и сохранения его культурного фонда».

Как сообщала в среду газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент поддержал предложенный Бегловым план развития транспортной инфраструктуры города, который включает в том числе строительство шести путепроводов по договоренности с РЖД.

Беглов сообщил, что договорился с РЖД о строительстве до 2024 года шести путепроводов, которые позволят улучшить дорожную сеть в Санкт-Петербурге. Путин заметил, что в Москве такая практика уже реализуется и ее можно тиражировать, так как система «очень эффективно работает».

«Мы это, конечно, поддержим. Развитие транспортной инфраструктуры города будет освобождать центр от лишнего количества машин, экологию будет улучшать, это хорошая практика», – сказал глава государства. Он пожелал Беглову «удачи в работе». По словам врио главы города, в проект строительства шести путепроводов город вложит 28 млрд рублей, это 60% от общей стоимости проекта.