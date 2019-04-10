Путин поддержал план Беглова по транспортной инфраструктуре Петербурга

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Санкт-Петербурга Александром Бегловым поддержал предложенный им план развития транспортной инфраструктуры города, который включает в том числе строительство шести путепроводов по договоренности с РЖД.

Беглов сообщил, что договорился с РЖД о строительстве до 2024 года шести путепроводов, которые позволят улучшить дорожную сеть в Санкт-Петербурге. Путин заметил, что в Москве такая практика уже реализуется и ее можно тиражировать, так как система «очень эффективно работает», передает РИА «Новости».

«Мы это, конечно, поддержим. Развитие транспортной инфраструктуры города будет освобождать центр от лишнего количества машин, экологию будет улучшать, это хорошая практика», – сказал глава государства.

Он пожелал Беглову «удачи в работе».

По словам врио главы города, в проект строительства шести путепроводов город вложит 28 млрд рублей, это 60% от общей стоимости проекта.

В среду Путин провел встречу с Бегловым.