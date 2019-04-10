Путин одобрил туристический сбор с иностранцев в Петербурге

Президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым одобрил введение в Северной столице сбора с туристов, об этом сообщил сам глава города.

Беглов отметил, что размер сбора составит 100 рублей в сутки. Гостиницы будут взимать его за каждый день проживания и только с иностранных туристов, сообщают «Ведомости».

Деньги от иностранных туристов планируется направить на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры, отметил врио главы города.

«Сегодня у нас около 1,5 тыс. зданий в центральной части города, которые входят в историческое наследие, из них 255 – это жилые дома со сложной фасадной конфигурацией. Их надо ремонтировать. Вот чтобы отремонтировать 255 объектов, нам нужно затратить ни много ни мало 17 млрд рублей. Где взять эти деньги?» – отметил Беглов.

По его словам, сбор принесет городскому бюджету дополнительно один миллиард рублей.

В сентябре сообщалось, что Минфин России готов поддержать регионы, которые захотят ввести туристический сбор.