Полицейскую погоню за «ГАЗелью» на встречной полосе в Москве сняли на видео

В Сеть попало видео, на котором водитель «ГАЗели» устроил гонки с полицией в Москве.

Видео погони опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от автоинспекторов. Лихач едва не врезался в автобус.

Скрываясь от погони, он заехал во дворы, где попытался затеряться среди жилых домов.

Полицейским удалось поймать его только спустя 20 минут, загнав в тупик и перекрыв водителю выезд.

Подобный случай был зафиксирован в Темрюке Краснодарского края. Полицейские задержали водителя, который после увольнения напился и устроил гонки с нарядами ДПС.