Российская молодежь высказалась о помогающих в карьере проектах властей

Молодые россияне с энтузиазмом воспринимают проекты властей, призванные помочь им форсировать свое развитие и карьеру, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного российским проектам саморазвития.

Уровень информированности о существующих в России проектах саморазвития остается умеренным – о таких проектах слышали 46% опрошенных (рост с 42% в 2018 года), говорится на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что чем выше уровень образования респондента, тем выше информированность: так, среди людей с высшим образованием доля знающих о реализации подобных проектов составляет 52%, а среди людей с неполным средним образованием – 21%.

О желании принять участие в подобных проектах в целом заявила половина опрошенных, при этом показатель с декабря 2018 года снизился на 7 процентных пунктов (с 57 до 50%).

Высокая заинтересованность в участии зафиксирована среди молодежи от 18 до 24 лет (75%) и от 25 до 34 лет (70%), а также жителей городов-миллионников (59%).

Кроме того, три четверти (76%) участников опроса хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в одном из проектов «Россия – страна возможностей».

Руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что «в числе факторов, которые определяют интерес к программам саморазвития, признаваемая обществом ценность образования и их пересечение с темой успеха».

«В наибольшей степени на успех нацелена молодежь, но она ожидает помощи в движении к новым рубежам. Высокий уровень интереса к программам саморазвития, рефлексии усилий власти в этом направлении свидетельствует о социально одобряемом характере участия в подобных программах, особенно среди молодежи. Ключевой вопрос – в какой степени предлагаемые программы содержательно соответствуют запросу и насколько массовыми они могут быть по своему охвату?», – добавил он.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 марта 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 600 респондентов.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.