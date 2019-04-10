Появились подробности инцидента со скульптурой в Русском музее

В Русском музее заявили, что инцидент с задержанием двух подозреваемых в попытке украсть скульптуру, никак не угрожал музейной коллекции.

По словам представителей Русского музея, деревянные фигурки гвардейцев вовсе не обладают художественной ценностью, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Туристы бросают на удачу монеты в ниши Трехчастного моста у входа в парадный двор Михайловского замка. Двое неизвестных пытались достать именно монеты с помощью веревки и магнита в то время, когда были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Поскольку заявление о попытке кражи скульптур не поступало в правоохранительные органы, подозреваемых отпустили. Они оказались гражданами без определенного места жительства, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, как только работник Росгвардии заметил подозрительных людей, сразу среагировал в рамках инструкции – нажал «тревожную кнопку». В его обязанности не входит умение определять художественную ценность экспоната. Кроме того, Грибакин удивлен реакцией пресс-службы музея.

«Получается, что если предмет не представляет художественной ценности, то его можно спокойно забрать с собой с территории музея, а сотрудники и работники Росгвардии должны закрывать глаза на такие правонарушения?» – заключил Грибакин.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных пытались похитить скульптуру из Русского музея в Санкт-Петербурге. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, когда те пытались зацепить зацепить музейный экспонат крюком.