Скульптуру пытались похитить из Русского музея

Двое неизвестных пытались похитить скульптуру из Русского музея в Санкт-Петербурге, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Накануне сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры», – цитирует Грибакина ТАСС.

По его словам, подозреваемые пытались зацепить музейный экспонат крюком. В это время сотрудники Росгвардии уже прибыли на место происшествия и задержали двух мужчин.

На данный момент злоумышленники доставлены в полицию.

Напомним, в конце января злоумышленник украл из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Менее чем через сутки похитителя задержали в Подмосковье, а полотно вернули. Директору галереи Зельфире Трегуловой объявили выговор.