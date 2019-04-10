В Госдуме отреагировали на заявление Помпео о ситуации вокруг Голан и Крыма

Заявление американского госсекретаря Майка Помпео о разнице между признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией еще раз доказывает, что с Вашингтоном невозможно договариваться, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«США живут по принципу «друзьям можно все, а Россия всегда виновата». Вооруженный захват сирийской территории – это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму – вселенское зло», – сказал он в комментарии RT.

По словам Бальбека, в Вашингтон предпочитает «в упор не замечать происходящего на Украине».

«Это показательное выступление Майка Помпео – хороший урок тем, кто думает, что с Вашингтоном нужно договориться о мире. Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон – его личные интересы», – заключил Бальбек.

Ранее Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

Ранее в Сенате США главу Госдепа Майка Помпео попросили сравнить оккупацию Израилем Голанских высот и воссоединение Крыма с Россией. В ответ Помпео оправдал действия Израиля тем, что тот «оборонялся» и «получил Голанские высоты», поскольку «находился под атаками». В то время как Россия, по его мнению, «в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».

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