Aurus решила выйти на азиатские рынки

Российский производитель автомобилей Aurus рассматривает автосалоны в Шанхае и Пекине в качестве презентационной площадки для выхода на рынки Азии, сообщил генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт.

«Ближневосточным клиентам мы показали машину в Абу-Даби, в конце февраля, в рамках выставки IDEX. Но нам нужно было показать автомобиль и европейцам, тогда мы решили, что устроим презентацию в Женеве. Это, естественно, не конец пути. В планах – выход на рынки Азии. И стартовать мы также будем на автосалоне, правда, пока не решили, на каком. Это будет либо Пекин, либо Шанхай», – сказал он, передает ТАСС.

Европейская премьера седана и лимузина Aurus состоялась в Женеве на автосалоне в начале марта. Тогда же Герхард Хильгерт провел встречу с крупнейшими международными дилерами. Для того, чтобы стать партнерами Aurus, им нужно быть готовыми инвестировать в оформление шоурумов, иметь свои площади и опыт продаж автомобилей люксового сегмента.

Кроме того, Хильгерт отметил, что производитель Aurus расширит линейку дилеров в России, добавив в нее партнеров в Санкт-Петербурге и на юге страны. «Пока у нас всего только два дилера, и оба – в Москве. Мы даже по России будем расширять дилерскую сетку», – сказал он.

Сейчас официальными торговыми партнерами ООО «Аурус» в России являются «Авилон» и «Панавто», предварительные заявки на автомобиль они начали собирать 15 февраля.

Хильгерт отметил, что продажа машин Aurus за рубеж начнется не раньше 2021 года. «Пока мы присматриваемся (к дилерам за рубежом), у нас еще есть время: завод в Татарстане выйдет на производственную мощность в 2021 году. Тогда у нас появятся и складские запасы, и возможности для продажи за рубеж. Так что определиться с дилерами нам будет нужно в следующем году», – сказал он.

Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно быть организовано на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан), тогда выпуск может увеличиться до 5 тыс. автомобилей в год.

Aurus – российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» (ЕМП, также известен как «Кортеж»), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП «НАМИ». Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционерами Aurus выступают ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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