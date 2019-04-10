Aurus решила выйти на азиатские рынки

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

Стефан Лёвен и Эрна Сульберг впервые увидели Владимира ПутинаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Европа окончательно сняла отношения с Россией с политической паузы. Таков главный, хотя формально и побочный результат Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. Участие в нем премьер-министров Швеции и Норвегии означает коренное изменение позиций этих стран по поводу сотрудничества с Москвой. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...

30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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            Aurus решила выйти на азиатские рынки

            10 апреля 2019, 09:43

            Текст: Алина Назарова

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            Российский производитель автомобилей Aurus рассматривает автосалоны в Шанхае и Пекине в качестве презентационной площадки для выхода на рынки Азии, сообщил генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт.

            «Ближневосточным клиентам мы показали машину в Абу-Даби, в конце февраля, в рамках выставки IDEX. Но нам нужно было показать автомобиль и европейцам, тогда мы решили, что устроим презентацию в Женеве. Это, естественно, не конец пути. В планах – выход на рынки Азии. И стартовать мы также будем на автосалоне, правда, пока не решили, на каком. Это будет либо Пекин, либо Шанхай», – сказал он, передает ТАСС.

            Европейская премьера седана и лимузина Aurus состоялась в Женеве на автосалоне в начале марта. Тогда же Герхард Хильгерт провел встречу с крупнейшими международными дилерами. Для того, чтобы стать партнерами Aurus, им нужно быть готовыми инвестировать в оформление шоурумов, иметь свои площади и опыт продаж автомобилей люксового сегмента.

            Кроме того, Хильгерт отметил, что производитель Aurus расширит линейку дилеров в России, добавив в нее партнеров в Санкт-Петербурге и на юге страны. «Пока у нас всего только два дилера, и оба – в Москве. Мы даже по России будем расширять дилерскую сетку», – сказал он.

            Сейчас официальными торговыми партнерами ООО «Аурус» в России являются «Авилон» и «Панавто», предварительные заявки на автомобиль они начали собирать 15 февраля.

            Хильгерт отметил, что продажа машин Aurus за рубеж начнется не раньше 2021 года. «Пока мы присматриваемся (к дилерам за рубежом), у нас еще есть время: завод в Татарстане выйдет на производственную мощность в 2021 году. Тогда у нас появятся и складские запасы, и возможности для продажи за рубеж. Так что определиться с дилерами нам будет нужно в следующем году», – сказал он.

            Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно быть организовано на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан), тогда выпуск может увеличиться до 5 тыс. автомобилей в год.

            Aurus – российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» (ЕМП, также известен как «Кортеж»), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП «НАМИ». Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционерами Aurus выступают ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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