Далай-лама госпитализирован

В Индии госпитализирован 83-летний духовный лидер буддистов Далай-лама XIV, сообщил его личный секретарь.

Далай-лама, находясь в Дхармсале, где расположена его резиденция, «почувствовал некоторый дискомфорт». В качестве «меры предосторожности» решено было «отправиться в Дели». Там у него диагностировали легочную инфекцию, рассказал секретарь.

Духовный лидер буддистов на несколько дней останется в больнице, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.