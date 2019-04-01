Автор фильма «Ложь Матильды» потребовал с Алексея Учителя 3 млн рублей

Автор фильма «Ложь Матильды» Руслан Алиев подал в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск против режиссера Алексея Учителя, снимавшего «Матильду», о взыскании морального ущерба, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

«Истец утверждает, что в издании «Комсомольская правда» от 17 июля 2017 года в статье «Режиссер продал машину, чтобы снять «Ложь Матильды» приведена прямая речь ответчика по поводу лично Алиева и его команды, а именно: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают», – сообщается в пресс-релизе суда.

В связи с этим Алиев потребовал с Учителя компенсации в размере 3 млн рублей. В картотеке суда говорится, что заседание должно пройти 7 мая, передает «Интерфакс».

Ранее Алиев уже обращался в суд, требуя удалить все копии фильма «Матильда» и запретить его распространение. Тогда суд рассматривать иск не стал. Фильм Алиева «Ложь Матильды» направлен против вышедшей киноленты.

Вышедший в прокат осенью 2017 года фильм «Матильда» повествует об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Еще до выхода в прокат у киноленты нашлось много противников и сторонников. В частности войну фильму объявила бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская.