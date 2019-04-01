К администрации Рязани привезли гроб с телом женщины

Родственники и коллеги занимавшейся в Рязани перевозками 51-летней Ирины Фокиной привезли к городской администрации гроб с ее телом, обвинив в смерти предпринимателя судившихся с ней чиновников.

В руках у людей были плакаты: «Кто вернет нам нашу жену и мать?» и «Администрация Рязани угробила перевозчика», передает РИА «Новости».

Гроб привезли в ритуальном микроавтобусе. Супруг Фокиной сообщил, что тело женщины везут из морга для захоронения, а к администрации Рязани его доставили, «чтобы они (чиновники – прим. ВЗГЛЯД) увидели, что натворили».

Отмечается, что Фокина занималась пассажирскими перевозками. Родственники и коллеги уверены, что городские власти прекратили ее деятельность через суд исключительно «по формальным признакам». Они также уверены, «что одной из причин смерти является длительная борьба с представителями управления транспорта администрации города Рязани, нервные переживания и стрессы, возникшие вследствие конфликта с администрацией города».

При этом представитель городской администрации уточнил, что на маршрутках Фокиной не было системы ГЛОНАСС.

«Так ездить нельзя, есть федеральный закон, и мы его соблюдаем. Мы вынуждены подавать в суд. Суд отозвал свидетельство на право перевозки по конкретному маршруту», – пояснила собеседница.

«Администрация города скорбит и выражает соболезнования родственникам умершей. При обращении семьи в органы власти мы окажем всю возможную с нашей стороны помощь, какой бы она ни была: юридическая помощь, может, психологическая помощь требуется, мы предоставим специалиста. Но к нам пока никто не обращался», – прокомментировали ситуацию в администрации Рязани.

Напомним, в конце февраля в Самаре родственники умершего мужчины привезли гроб с его телом к зданию областного правительства, так как в течение двух недель не могли похоронить его из-за «ритуальной мафии». Позже директор кладбища, где не получилось похоронить мужчину, был уволен.