Матвиенко заявила о провале правящей элиты на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала полным провалом правящей элиты на Украине предварительные итоги первого тура президентских выборов.

Матвиенко отметила, что Зеленский набрал больше всех голосов в первом туре выборов президента как человек, не связанный с действующим режимом на Украине, передает ТАСС.

По оценке спикера верхней палаты российского парламента, шансы Петра Порошенко на победу во втором туре выборов являются ничтожными, если не будет вбросов.

В настоящее время ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты страны не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

После обработки 70,03% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 30,45% голосов. Петр Порошенко набирает 16,19% и находится на втором месте. Примечательно, что действующий глава украинского государства теряет позиции.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре, а политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.