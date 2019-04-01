Штаб Зеленского не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента Украины

Штаб шоумена Владимира Зеленского не зафиксировал нарушений, которые бы могли повлиять на результаты голосования на выборах президента Украины, заявил главный юрист штаба Вадим Галайчук.

«Системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, мы не зафиксировали. Те нарушения, которые есть, касались общих организационных проблем, связанных с техническими вопросами», – сказал Галайчук.

По его словам, данные параллельного подсчета голосов штаба совпадают с данными ЦИК, передает РИА «Новости».

Напомним, после обработки 60,28% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине с результатом 30,36% голосов; действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,40% голосов.

Украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур. В то же время немецкие СМИ написали о серьезном поражении Порошенко

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.