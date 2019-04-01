Большинство украинских силовиков в Донбассе проголосовали за Зеленского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опережает действующего главу государства, верховного главнокомандующего Петра Порошенко по числу голосов на специальных избирательных участках в зоне проведения силовой операции в Донбассе, свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Всего в зоне силовой операции 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской, передает ТАСС.

Между тем «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая выдвинула на президентские выборы Юрия Бойко, заявила, что при параллельном подсчете голосов обнаружила аномальные всплески активности голосовавших в некоторых округах. Депутат партии Наталья Королевская заявила, что это свидетельствует о «реальной фальсификации» выборов, передает РИА «Новости».

«Результаты фактического подсчета голосов показывают, что у Юрия Бойко показатели выше, чем были приведены в exit poll», – заявила она, пообещав, что данным фактам будет дана правовая оценка.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов: по итогам обработки половины протоколов Зеленский сохраняет лидерство с результатом в 30,20% голосов избирателей, а Порошенко занимает вторую строчку – 16,64%; Юлия Тимошенко на третьем месте – 13,08%.

Как ожидается, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов.

Тем временем, украинские СМИ проанализировали итоги первого тура президентских выборов и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур, дав советы действующему президенту страны Петру Порошенко, который уступает шоумену Владимиру Зеленскому.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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