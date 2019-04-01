На корреспондента Дождя в Киеве в прямом эфире напал украинский националист

Корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский во время прямого эфира у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве подвергся нападению со стороны украинского националиста.

Телеканал «Дождь» опубликовал в своем Twitter видеозапись инцидента, который произошел у здания Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве.

Во время прямого эфира на корреспондента Владимира Роменского напал украинский националист, потребовавший от российского журналиста покинуть территорию Украины.

Нападавший хватал корреспондента «Дождя» за микрофон, нецензурно выражался, обзывая Роменского «москалем», «собакой» и требовал «валить отсюда».

В результате российский журналист вынужден был прервать репортаж, после чего его отключили от эфира.

Напомним, в ходе голосования на выборах президента Украины полиция зафиксировала 1 тыс. 768 сообщений о нарушениях, открыто 25 уголовных дел. Правоохранители на Украине составили 15 административных протоколов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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По последним данным, после подсчета 0,71 процента протоколов с избирательных участков на президентских выборах на Украине лидирует кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.