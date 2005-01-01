В РПЦ отреагировали на песню об ударе по США в Исаакиевском соборе

Шуточная песня про ядерную войну, исполненная в Исаакиевском соборе, подтверждает, что храм необходимо передать Русской православной церкви, сообщил митрополит Волоколамский Иларион.

«Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать церкви, притом что он может сохранять все свои музейные функции, а также предоставлять свои помещения для концертов», – так прокомментировал ситуацию Иларион в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что таким концертам не место в Исаакиевском соборе, поскольку стены церкви «должны оглашаться священными песнопениями». При этом исполнение подобных песен, может «вызвать соблазн» и критику.

Напомним, хор Санкт-Петербурга исполнил 23 февраля в Исаакиевском соборе песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком», герои которой отправляются на подводной лодке бомбить США. В Санкт-Петербургской епархии негативно отреагировали на это.