Галкин рассказал о трудностях Пугачевой в возвращении на большую сцену

Артист Максим Галкин рассказал, что его супруга Алла Пугачева испытывает проблемы с тем, чтобы вернуться на сцену, поскольку за долгое время без выступлений певица отвыкла от своего образа.

Галкин в телепередаче «Он и она» рассказал, что Пугачева посвящает себя семье, что в каком-то смысле это мешает ей вспомнить, какой она была в то время, когда выступала на больших концертных площадках, передает «Московский комсомолец».

На сцене Пугачева должна быть артисткой, а не женой, но долгое время отсутствия на сцене мешает ей стать той Аллой, которая выступала когда-то.

«Потому что ту Аллу она уже сама не помнит», – отметил Галкин.

Он также отметил, что перед новым грандиозным концертом Пугачевой ему приходится выполнять роль ее пресс-секретаря и общаться с журналистами. «Меня это нисколько не задевает», – заверил Галкин.