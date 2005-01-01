На Украине отреагировали на смерть Этуша

Читатели украинских СМИ отреагировали в соцсетях на смерть советского актера Владимира Этуша по-разному: большинство выразило свои соболезнования и вспомнило его знаменитые роли в кино, но некоторые отреагировали со злорадством.

Подавляющее большинство пользователей Сети на Украине выразили свои соболезнования в связи с кончиной артиста и отметили, что Этуш останется в народной памяти навсегда.

«Светлая память! Гений! Уходит эпоха», – написал Алексей Маршак в комментариях под соответствующим постом в Facebook у издания 112.ua.

«Жаль, что уходят наши кумиры», – написал «Руся Укр» ниже.

Пользователь «Укроп Инь» в комментариях к новости о смерти Этуша на ресурсе «Гордон» заявил, что у «великих артистов нет места жительства», и они «принадлежат миру».

«Даже если неправильно отвечают, чей Крым?», – поинтересовался у него «Старший по званию».

В Facebook украинского информагентства УНИАН пользователь Сергей Чумак также поинтересовался, что говорил про Крым Владимир Этуш.

Стоит отметить, что большая часть комментариев на украинских ресурсах была положительной – люди скорбят и соболезнуют смерти великого советского артиста.