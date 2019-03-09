Названо место прощания с Владимиром Этушем

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем состоится в Театре им. Вахтангова, дата и время будут известны позже, сообщил директор театра Кирилл Крок.

Крок сообщил, что прощание с Этушем состоится в театре; дата и время пока не определены, передает РИА «Новости».

Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни в субботу, 9 марта. Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц.