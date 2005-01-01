В Крыму отреагировали на решение США не признавать полуостров российским

Крыму, как субъекту России, не требуется никакого признания со стороны иностранных государств, в том числе США, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.

Мурадов заявил, что «Крыму никакого признания не требуется», регион «является неотъемлемой частью России и не является независимым государством», передает РИА «Новости».

«А хотят власти тех или иных стран общаться с одним из субъектов Российской Федерации или нет, это их личное дело», – добавил он.

По словам вице-премьера, главное, что Крым стал востребованным регионом у иностранных политиков, прежде всего депутатов парламентов различных уровней, туристов, общественников, «народных дипломатов», бизнесменов, творческих деятелей и журналистов.

Эти люди «хотят общаться с Крымом», это видно «на практике и по возрастающему объему контактов и взаимодействия с каждым годом».

Ранее конгресс США собрался запретить Белому дому признавать Крым российским.