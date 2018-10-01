Конгресс США собрался запретить Белому дому признавать Крым российским

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским, направив документ на голосование законодателей.

Текст «Закона о непризнании аннексии Крыма» очень короткий и состоит всего из нескольких предложений, передает ТАСС.

«Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией, – говорится в документе. – Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами».

Законопроект, который был внесен в Конгресс 16 января, запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США «предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами».

Однако в тексте отдельно прописано, что президенту США дается право делать исключения, если он «решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов». Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса, она отправится на подпись главе Белого дома.

Ранее в Крыму объяснили нежелание Запада признавать референдум о воссоединении с Россией.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским. Украина по-прежнему считает Крым своей оккупированной территорией. Путин заявлял, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».