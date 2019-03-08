В Германии обнаружили вещи убитых нацистами советских граждан

На западе Германии обнаружены новые свидетельства убийства в конце войны нацистами советских и польских граждан, угнанных на принудительные работы, сообщил директор Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиас Леб.

Уточняется, что более 400 объектов обнаружили во время раскопок в Арнсбергском лесу в горном регионе Зауэрланд на западе Германии, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

В том числе найдены личные вещи жертв, преимущественно женщин, многочисленные гильзы от патронов, а также польский словарь, молитвенник, советские монеты, части одежды, посуда.

В марте 1945 года группы «Ваффен-СС» и вермахта расстреляли в районе между городами Варштайн и Мешеде 208 советских и польских граждан. При помощи найденных вещей и исторических документов эксперты хотят реконструировать ход тех событий.