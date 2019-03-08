В Госдуме рассказали об ответе России на экспансию США в Арктике

Арктика богата полезными ископаемыми, поэтому США стремятся установить там свое господство, но России есть, что ответить, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Хочу отметить, что к арктическому региону проявляют внимание разные государства, в том числе США. В настоящий момент Вашингтон пытается пустить туда свои корабли. Скажу, что у нас достаточно сил и средств, для того чтобы противостоять возможной угрозе», – цитирует Швыткина ФАН.

По его словам, Россия рассматривает эту территорию как регион мирного сосуществования, социально-экономического развития. При этом готова отразить любую агрессию.

«У группировки сил и средств, находящейся в Арктике, нет агрессивных планов по отношению к какому-либо государству. Но одна из ее задач – в случае необходимости дать отпор агрессивным действиям со стороны третьих стран», – сказал он.

При необходимости, считает он, Россия может увеличить военное присутствие в регионе.

«Безусловно, [министр обороны] Сергей Шойгу не допустит агрессии США против России в Арктике. Министерство обороны предпринимает для этого все необходимые усилия. Это и военные учения, и при необходимости, в случае угроз со стороны стран Запада, – усиление группировки. Мы будем реагировать адекватно», – сказал он.

Во вторник командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти заявлял, что США готовы сдерживать Россию в Арктике, которая является важным для Вашингтона регионом.

На прошлой неделе вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Арктика находится в зоне интересов Москвы, и она «не упустит там своего».