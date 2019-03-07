Посла России вызвали в МИД Словакии

Посол России в Братиславе Алексей Федотов рассказал, что Министерство иностранных дел Словакии вызвало его из-за комментария российского посольства по поводу статьи в местной газете о «врагах России».

«Сегодня меня пригласили в МИД Словакии, и мне политическим директором ведомства Марианом Якубоци была вручена ответная нота на недавнюю нашу ноту. Мы ее направили в МИД несколько дней назад в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака. Он допустил в своей статье лживые высказывания по поводу содержания наших стратегических документов, согласно которым якобы Запад, НАТО и ЕС являются врагами России», – приводит РИА «Новости» слова Федотова.

По его словам, расхождения во мнениях возможны. В пример он приводит тему Крыма. Также мнения могут различаться и в вопросах безопасности. Однако посол отмечает, что на заявления о содержании вышеуказанных положений в документах России «твердая реакция с нашей стороны выглядит вполне естественной».

Россия в своей ноте попросило МИД Словакии разъяснить, являются ли высказывания из статьи официальной позицией министерства и властей республики