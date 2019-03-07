Представители религиозных конфессий рассказали об отношении к прививкам

Случаи заболеваемости корью напрямую связаны с участившимися отказами родителей прививать своих детей. Одна из самых частых причин отказа – религиозные соображения. Газета ВЗГЛЯД поговорила с представителями четырех религиозных конфессий, чтобы выяснить: правильно ли противопоставлять медицинскую помощь помощи Божьей?

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов:

«В религии ислам однозначного мнения на этот счет нет. В Священном Коране приводится такое повествование, дословно: спросите людей знающих, если вы не ведаете. Вопросом прививок должны заниматься специалисты. Медики лучше знают, что необходимо ребенку для здоровья. Каждый случай индивидуален, и подгонять всех под одинаковый стандарт не всегда правильно. Прежде чем принять решение о прививке, человек должен пройти обследование и получить подтверждение того, что она ему подходит и не вызовет обратного эффекта. Делая прививку, мы, безусловно, ждем помощи от Бога и рассчитываем получить результат от Него. Надеемся, что Всевышний сделает эту прививку причиной исцеления или сохранения от каких-то болезней. Говорить: «Я не принимаю лекарства и полагаюсь на Бога» – это неправильно». Пророк Мухаммад говорит: «Лечитесь. От каждой болезни есть исцеление».

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода:

«В еврейской традиции у врача – особый авторитет, у человека по еврейскому закону есть обязанность следовать его рекомендациям. Но в некоторых сферах медицины пациент для принятия решения о ходе лечения должен также проконсультироваться с раввином. Вопрос же вакцинации однозначен. В 21-м веке доказана индивидуальная и, главное, общественная польза прививок. В связи с тем, что в последнее время есть тенденция отказываться от вакцинации, в 2018 году видные ортодоксальные раввины Израиля выступили с официальным призывом к родителям о срочной и обязательной вакцинации своих детей. Создателем вакцины от холеры и чумы был еврей Владимир Аронович Хавкин, и сегодня человечество практически победило эти заболевания. Но, чтобы победить другие заболевания, недостаточно одного гения, нужны совместные действия. На каждом человеке – личная ответственность за здоровье его окружения и общества в целом».

Настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге, заместитель главы Буддийской традиционной Сангхи России по Северо-Западному федеральному округу Буда Бальжиевич:

«К нам приходят семьи, в которых дети заболели после прививок. Приходят матери и говорят, что после вакцинации ребенок изменился. Он нормально развивался, а после нее остановился в развитии. Мы сталкиваемся со случаями ДЦП и со случаями слабоумия из-за некачественных прививок. Именно из-за этого семьи и приходят в дацан. Когда в семье все хорошо, они не приходят, и иногда именно болезни детей приводят их к нам. Не скажу, что таких случаев много, но они есть. Если мы видим, что ребенок ослабленный и болезненный, то прививать его не рекомендуем, а если ребенок здоров и сможет легко перенести прививку, то тогда, конечно, можно ее делать. Надо смотреть на конкретного ребенка и его состояние. Ребенок ребенку рознь. Мы не против прививок, мы хотим, чтобы дети были здоровы, но хотелось бы, чтобы врачи, прежде чем прививать ребенка, грамотно подходили бы к его состоянию».

Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, помощник председателя издательского совета РПЦ иеромонах Макарий (Комогоров):

«Если человек относит себя к христианской традиции, то через 40 дней после рождения ребенка он приносит его крестить, а после крестин идет в поликлинику и делает младенцу все необходимые прививки, благодаря которым отечественная наука победила страшные болезни: менингит, полиомиелит, корь. Мнение, что церковь якобы выступает за отказ от прививок, совершеннейший бред.

Прививка – это чисто медицинский вопрос, и ставится она новорожденным в соответствии с их состоянием. Педиатр определяет, уместно ли в данный момент делать ту или иную прививку, потому что ребенок может быть простужен, температурить, еще какие-то факторы могут присутствовать, из-за которых вакцинацию иногда приходится откладывать, но такого, чтобы не делать прививок вообще, церковь никогда нигде не озвучивает.

А если кто-то из пастырей такие высказывания делает, то он несет ответственность за те последствия, которые могут наступить в отсутствие прививки. Этот пастырь будет нести ответственность и за то, что ребенка не пустят в детский лагерь, а в случае эпидемии не пустят в школу.

За всей этой историей с отказом от прививок кроется какая-то неадекватная конспирология, люди считают, что кто-то хочет их отравить. В Псалтири есть такие слова: «Устрашишася страха идеже не бе страх». Христос не призывает нас бояться, а, наоборот, жить так, чтобы не бояться, не убегать, а жить в этом мире с Богом. Достижения, которые имеются в здравоохранении, они для людей, а не для того, чтобы сделать нам хуже».

Напомним, в связи с участившимися случаями заболеваний корью Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России.

Ранее ситуацию с распространением кори в Москве объяснил академик РАМН, доктор медицинских наук, инфекционист Виктор Малеев.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова прокомментировала случай заражения корью привитого ребенка.