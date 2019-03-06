В России вводят неотложные меры по противодействию кори

Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Речь идет о дополнительной вакцинации россиян и иностранных граждан с апреля по октябрь, передает РИА «Новости».

Данные меры будут введены 11 марта.

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Напомним, в феврале курсанты Университета МВД провели занятие на улице из-за кори. Также карантин по кори был введен в одном из корпусов Высшей школы экономики; в университете не допустили до занятий непривитых студентов.

Академик РАМН, доктор медицинских наук, инфекционист Виктор Малеев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что в Москве нет эпидемии кори, «есть очаговые вспышки».

В свою очередь заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова прокомментировала случай заражения корью привитого ребенка.