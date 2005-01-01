Инфекционист прокомментировала случай заражения корью привитого ребенка

Взгляд
1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
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Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Грозит ли нам северокорейский вариант интернета

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
От ситуации вокруг «суверенного интернета» отчетливо веет привычным «хватай мешки, вокзал отходит». А это означает, что в высоких кабинетах имеет место осознание отключения России от глобальной сети как высоковероятного события. Подробности...

Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
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Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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        Вы привиты от кори?
        • Да

        • Нет

        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
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        • Нет

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          Вы привиты от кори?

          Инфекционист прокомментировала случай заражения корью привитого ребенка

             1 марта 2019, 18:20
          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
          Текст: Мария Трубина

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          «Ситуации, когда заболевает корью привитый человек, редко, но бывают», – заявила газете ВЗГЛЯД заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, комментируя информацию о случае заражения корью привитого ребенка на Украине.

          Кожевникова считает, что в этой ситуации нужно разбираться: когда он был привит, правильно ли был привит, была ли это вакцинация либо ревакцинация, не был ли ребенок привит, когда был болен, а самое главное – соблюдались ли условия хранения вакцины.

          «Для всех прививок существует хладовая цепь: от момента создания вакцины до ее введения она должна находится при определенной температуре. Если эти правила нарушаются, то она теряет свою эффективность», – рассказала инфекционист.

          Врач также отметила, что помимо основных причин существует процент людей, которые на вакцину не отвечают – из ста привитых человек будет один, у которого сформируется недостаточный для защиты титр антител.

          «Первая вакцинация от кори делается до года, вторая – в шесть лет. Хотя вакцина не пожизненная и действует в течение 25–30 лет, на этом можно остановиться, потому что обычно отсутствует источник заражения. Но когда возникает такая ситуация, как сейчас, то вакцинацию надо повторять», – порекомендовала Кожевникова.

          Врач посоветовала пациентам сдать анализ на уровень антител к кори, и если он окажется низким, то прививаться. «Прививку по эпидпоказаниям можно делать в любом возрасте», – подчеркнула Кожевникова.

          В случае, если человек явно находился в контакте с заболевшим, ему показано введение иммуноглобулина, сообщила врач.

          «Для выработки антител к вакцине организму требуется определенное время, а в таком случае человека надо защищать немедленно, и мы вводим готовые антитела, по-другому – иммуноглобулин, и уже после этого проводим вакцинацию», – рассказала инфекционист.

          Ранее ситуацию с распространением кори в Москве объяснил академик Виктор Малеев.


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