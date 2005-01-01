Инфекционист прокомментировала случай заражения корью привитого ребенка

«Ситуации, когда заболевает корью привитый человек, редко, но бывают», – заявила газете ВЗГЛЯД заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, комментируя информацию о случае заражения корью привитого ребенка на Украине.

Кожевникова считает, что в этой ситуации нужно разбираться: когда он был привит, правильно ли был привит, была ли это вакцинация либо ревакцинация, не был ли ребенок привит, когда был болен, а самое главное – соблюдались ли условия хранения вакцины.

«Для всех прививок существует хладовая цепь: от момента создания вакцины до ее введения она должна находится при определенной температуре. Если эти правила нарушаются, то она теряет свою эффективность», – рассказала инфекционист.

Врач также отметила, что помимо основных причин существует процент людей, которые на вакцину не отвечают – из ста привитых человек будет один, у которого сформируется недостаточный для защиты титр антител.

«Первая вакцинация от кори делается до года, вторая – в шесть лет. Хотя вакцина не пожизненная и действует в течение 25–30 лет, на этом можно остановиться, потому что обычно отсутствует источник заражения. Но когда возникает такая ситуация, как сейчас, то вакцинацию надо повторять», – порекомендовала Кожевникова.

Врач посоветовала пациентам сдать анализ на уровень антител к кори, и если он окажется низким, то прививаться. «Прививку по эпидпоказаниям можно делать в любом возрасте», – подчеркнула Кожевникова.

В случае, если человек явно находился в контакте с заболевшим, ему показано введение иммуноглобулина, сообщила врач.

«Для выработки антител к вакцине организму требуется определенное время, а в таком случае человека надо защищать немедленно, и мы вводим готовые антитела, по-другому – иммуноглобулин, и уже после этого проводим вакцинацию», – рассказала инфекционист.

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