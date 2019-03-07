Украинского поставщика вертолетов в Перу обвинили в дискредитации России

Федерация журналистов Перу прокомментировала крушение Ми-8Т в декабре 2018 года, в котором только по счастливой случайности никто не погиб; упавший Ми-8-MSB являлся модификацией украинской компании Helicopters Motor Sich, которая не имеет прав на выпуск подобной продукции.

Перевод материала представлен «Иносми.ру».

Автор текста Рикардо Зедано отметил, что во время крушения находившиеся на борту вертолета трое граждан Перу и двое украинцев не пострадали благодаря умелым действиям пилота.

«После этого воздушного инцидента возникли вопросы, на которые перуанским властям придется дать ответ, поскольку речь идет о безопасности населения страны, об эффективности борьбы с коррупцией в Перу и о сохранении отношений с дружественными странами», – написал Зидано.

Он сообщил, что два модифицированных украинской компанией вертолета попали в Перу через таможенную процедуру в 2013 году, один из бортов в 2016 году был конфискован ввиду истечения срока летной годности. Однако второй борт продолжал выполнять полеты.

«Почему компания Aero Tecnic E.I.R.L. продолжала использовать вертолет, который в итоге потерпел катастрофу? Разве он не подпадал под те же самые процедуры, что и воздушное судно, принадлежавшее Aviation Pacific?», – задался вопросом журналист.

Также он задал в адрес перуанских властей еще несколько вопросов: есть ли на территории Перу представительство украинской Helicopters Motor Sich, знали ли власти, что украинская сторона не обладает полномочиями по выпуску любых модификаций Ми-8Т, понимали ли, что разрешение использования этой модификации без разрешения российского производителя является нарушением международных норм и т.д.

«Неудивительно, что в рамках антироссийской политики, проводимой руководством Украины, США и ряда европейских государств, предпринимаются усилия, направленные на подрыв вертолетостроения, одной из ведущих отраслей российской экономики, и вытеснение ее продукции с латиноамериканского рынка», – заключил Зедано.

Он также выразил надежду, что все вышеозначенные вопросы разрешатся, в противном случае, по мнению автора, это может отрицательно сказаться на отношениях Перу и России.