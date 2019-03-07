Газпром начал стройку первой станции ТЭС за рубежом

Входящий в структуру Газпрома «Газпром энергохолдинг» начал стройку первой станции для группы теплоэлектростанции (ТЭС) за рубежом – в сербском городе Панчево.

Ее мощность должна составить около 200 МВт, передает ТАСС с посвященной началу строительства церемонии.

«ТЭС Панчево станет первым проектом группы «Газпром энергохолдинг», реализованном за пределами Российской Федерации, и первой парогазовой электростанцией Республики Сербии», – сообщается в материалах к мероприятию.

ТЭС строят рядом с нефтеперерабатывающим заводом Панчево, владельцем которой является дочерняя компания «Газпром нефти» – «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Тепловую энергию с ТЭС планируют направить на обеспечение потребностей НПЗ Панчево. Также ее собираются реализовывать на рынке электроэнергии Сербии и соседних стран.

Введение в эксплуатацию ТЭС Панчево запланировано на 2020 год.