Все силовые ведомства объединились для создания календаря к 8 Марта

Силовые ведомства России объединились ради календаря к Международному женскому дню; календарь создан неизвестным московским фотографом.

В преддверии 8 марта московский фотограф собрал крупнейшие ведомства страны в праздничный календарь. В календаре представители различных ведомств и министерств поздравляют лучшую половину человечества с Международным женским днем.

Месяцы текущего года олицетворяют сильные и красивые мужчины – представители МВД, ФНС, ФССП, Минобороны, Росгвардии, МЧС, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, Минспорта. Странички календаря сопровождают уникальные подписи-поздравления, обращенные к женщинам.

Для подготовки подарка в десяти задействованных ведомствах были проведены фотосессии, по итогам которых на конкурсной основе отобраны лучшие фото.

Календарь будет вручен ведомствам – участникам и доступен к скачиванию для каждой прекрасной пользовательницы сети Интернет.