Посол Украины в США попросил Google скорректировать изображение Крыма на карте

Посол Украины в США Валерий Чалый попросил Google исправить «некорректное» отображение Крыма на всех картах.

По словам посла, ситуация с «некорректным изображением Крыма на Google Maps» идет вразрез с позицией администрации США, Конгресса США и ООН, передает РИА «Новости».

Чалый отметил, что в резолюциях Генассамблеи ООН Крым имеет статус украинской территории.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить представителя Google, чтобы обсудить нарушение Конституции в связи с отображением принадлежности Крыма на картах. В Google признались, что принадлежность Крыма иногда может неправильно отражаться на ее картах для российских пользователей.

Позднее Google сообщила, что исправила ошибку в отображении.