Захарова назвала зарубежное турне Гуайдо постановочным шоу

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала постановочным шоу ситуацию вокруг зарубежного турне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

«Оправившись после фиаско – несостоявшегося «гуманитарного прорыва», – в Вашингтоне принялись за раскрутку нового постановочного действа. Сначала с упорством, достойного лучшего применения, освещали так называемый первый зарубежный вояж врио президента, в который он отправился вопреки запрету Верховного суда. Затем с не меньшей энергией принялись всем грозить и угрожать последствиями, если с этим господином что-то случится по возвращении на родину», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она также обратила внимание, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро «на провокацию не поддалось», оно настроено на конструктивный диалог с оппозицией. «Вояжер, визитер врио на общих основаниях прошел паспортный контроль на въезд, под камеры шоу продолжилось. Не будем гадать, что будет дальше в этой постановочной истории, но это, конечно, шоу не бесконечное», – сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что США не снимают с повестки дня планы смены власти в Венесуэле. «Прямо было сделано заявление о создании коалиции по смене режима в Венесуэле. Тут уже все заявления о необходимости возвращения демократии, помощи мирному населению – они были оставлены в стороне. Прямо было заявлено о необходимости смены режима и формировании широкой международной коалиции для реализации этой задачи», – сказала Захарова.

Параллельно, по ее словам, прорабатывается план «Б» – подготовка незаконных вооруженных формирований, заброски их на территорию Венесуэлы в целях осуществления диверсионно-подрывной деятельности, а затем создания очагов сопротивления.

Комментируя планы США ввести вторичные санкции против Венесуэлы, Захарова также заявила, что Вашингтон рассчитывает, что это приведет к анархии и хаосу.

Гуайдо, который ранее незаконно объявил себя президентом Венесуэлы, в понедельник вернулся в Каракас после поездки по ряду латиноамериканских стран. Он покинул Венесуэлу 22 февраля, несмотря на запрет на выезд из страны.